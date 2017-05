Môj dom špeciál 2017

Na prvý pokus

Nedávno som počula porekadlo o tom, že chlap by mal za život postaviť tri domy a bývať až v tom poslednom. Dokonca mi ho povedal človek, ktorý tie tri domy naozaj postavil. Prvý z nich bol klasický prípad približne spred 50 rokov, rodinná „kocka“, s ďalším pomáhal dcére a tretí postavil pre seba a manželku na dôchodok – pohodlný, prízemný, nie príliš veľký… Tak akurát pre dvoch. Zato s príjemnou kozubovou pieckou a veľkými oknami, večne otvorenými na veľkú terasu. Evidentne presne vedel, čo potrebuje, čo je preňho dôležité a čo zbytočné. V tomto smere sa mi zdala praktická aj rada istej mladej architektky, ktorá odporúčala postaviť dom o niečo menší, než si myslíte, že vaša rodina potrebuje. (A pri stavbe svojho vlastného sa touto radou aj riadila.) Na začiatku, kým sú deti malé, sa len trochu uskromníte. Keď postupne začnú vylietať z hniezda, budete mať miesta dosť. A nakoniec vám neostane na krku zbytočne veľký prázdny dom. Je to rozhodne dobrý tip, ako udržať rozpočet v rozumných medziach.

Podľa toho porekadla sa má vraj prvý dom stavať pre nepriateľa (i keď spomínaný pán to určite nemal v úmysle), druhý pre priateľa a až tretí pre seba. Zbieranie skúseností a učenie sa na vlastných chybách je osvedčená metóda ako dospieť v majstra, v prípade stavby vlastného domu je však, jemne povedané, časovo náročná a veľmi nákladná. Omnoho šikovnejšie je inšpirovať sa domami iných, poučiť sa z ich skúseností a informovať sa u profesionálov, aby ste ten svoj vysnívaný a dokonalý postavili bezchybne hneď na prvý pokus. Presne na to je tu aj náš jarný špeciál, venovaný stavbe rodinného domu. A pre tých, ktorí dávajú prednosť mestskému bývaniu, prinášame veľký prehľad aktuálnej ponuky bytov v novostavbách.

Tak neváhajte a zalistujte 🙂

Erika Kuhnová



Fotogaléria z časopisu:



Na návšteve

■ Prvý aktívny dom na svete: Dom novej generácie, ktorý šetrí energiu a životné prostredie

■ Plechový kabát: Nielen strecha, ale aj fasáda môže byť z plechu

■ Jednoducho oblúkový: Netradičná stavba v tvare „Y“ – jednoducho a nekomplikovane

■ Dom s potápačskými okuliarmi: Bývanie takmer na samote s výhľadom na kopec

■ Švédska inšpirácia v centre Maďarska: Ako sa dá z hospodárskych budov postaviť čistá elegancia

■ Svojpomocne k novému domovu: Vyžaduje si to praktické skúsenosti a zmysel pre detail

■ Vidiecka chalupa v modernom poňatí: Inšpirujte sa tradičnou architektúrou s inováciami 21. storočia

■ Prekvapivo rýchlo postavený dom: Recept na rýchlu stavbu, alebo systém strateného debnenia