Môj dom špeciál 2016

■ na návšteve | Dom spätý s krajinou

■ zo života | Ako ušetriť pri stavbe domu

■ prehľad | Z čoho budete stavať?

■ na návšteve | Vydarený kompromis

■ odborný sprievodca | Ideme podľa plánu

■ prehľad | Vyberte si zatepľovací systém

■ na návšteve | Veľkorysý bungalov

■ praktický radca | Na čo nezabudnúť pri výbere úsporných okien

■ na návšteve | Plynulo a do detailu

■ na návšteve | Pohodlie a racio

■ inšpirácie | Viac ako len koruna krásy

■ na návšteve | Keď viete, čo chcete

■ technika | Zelené teplo

■ lexikón staviteľa | Teplá voda úsporne

■ na návšteve | Elegantne a čisto

■ inšpirácie | Rovnobežne so stenou

■ na návšteve | V objatí stromov

■ praktický radca | Keď doma znamená vonku

■ na návšteve | Dom ako skladačka alebo Jednoduchá výstavba svojpomocou

■ tipy

Fotogaléria z časopisu

Zacyklené cestovateľské inšpirácie

Možnosti prevencie febris* terrae

Chcete stavať úsporne? Musíte! Nazvite to imperatív doby alebo záväzné požiadavky noriem, každopádne je v Európe úsporné (presnejšie, energeticky úsporné) stavanie povinné. Je to totiž najlepší spôsob, ako môže jednotlivec znížiť svoje pričinenie o produkciu CO2. A najlepší nemyslím preto, že na prevádzku budov sa míňa asi 40 % všetkej energie. Najlepší preto, že je najpohodlnejší, a tým pádom najľahšie akceptovateľný. Zoberme si napríklad také emisie z výroby. Keď každý obmedzí svoju spotrebu (úprimne, väčšinou máme z čoho zľavovať), logicky sa zníži výroba a tým aj emisie CO2. To neznie len ako trúfalý zásah do súkromia, to je priam trestuhodné privolávanie krízy! Všeobecne akceptovateľná európska cesta tadiaľto určite nevedie. Ako by sme teda mohli znížiť emisie z dopravy? Mohli by sme napríklad prestať dovážať cez pol sveta exotické ovocie. (Juj, chúdence deti!) Lenže viete si predstaviť, že by únia, ktorá si zakladá na voľnom pohybe tovaru, povedala: vy tu, nejedzte banány, a vy tam, ich nikam nevozte? Alebo si zoberte, že bývate 30 km od Bratislavy a každý deň cestou do práce stojíte ráno v zápche jedným smerom a večer opačným. Pre mnohých celkom reálna situácia. O koľko menej emisií by ste vyprodukovali, keby ste bývali v akokoľvek neúspornom byte, z ktorého by ste to mali do roboty len na skok! Lenže väčšie mesto znamená nielen väčšie vzdialenosti, ale aj všeobecne lepší život. Akýsi analytik dokonca vypočítal, že je kvantifikovateľná úmernosť medzi počtom obyvateľov a výškou životnej úrovne. Čísla si presne nepamätám, ale myslím, že každé zvýšenie počtu obyvateľov o 500 000 znamenalo zvýšenie životnej úrovne o 15 %. Teda o 15 % viac obchodov, reštaurácií, škôl, príležitostí, o 15 % vyššie platy… Kto by tomu chcel brániť? Ibaže ak túžite po dome, znamená to podľa mňa aj minimálne o 50 % vyššiu pravdepodobnosť, že budete bývať ďááálekoooo. A v našej dopravnej špičke by išiel na bicykli len blázon. Bývať v energeticky úspornom dome je pritom pre životné prostredie vždy lepšie než v neúspornom, nech už dochádzate do práce akokoľvek ďaleko a akýmkoľvek spôsobom. Navyše je to často príjemnejšie, pohodlnejšie a pokiaľ ide o náklady na prevádzku, lacnejšie.

Čo som tým vlastne chcela povedať? Žijeme si na poriadne vysokej nohe, respektíve, keďže hovoríme o ekologickej stope, tak na poriadne veľkej. A je celkom jedno, či ďalšiu klimatickú zmenu spôsobí zrážka s asteroidom, alebo naše pechorenie, isté je, že následky poriadne zamiešajú karty, zatrasú našimi istotami a siahnu na naše pohodlie. Takže nečakajte, kým s tým niečo urobia Číňania alebo Američania, začnite od seba. Stavajte úsporne, do práce choďte na bicykli alebo električkou (a keď už musíte ísť autom, aspoň berte ohľad na cyklistov), nenechajte sa opantať konzumom, kašlite na exotické smoothie a dajte si radšej slovenské jabĺčko než banán z Ekvádoru. 🙂

Samozrejme, aj úsporné stavanie sa dá pochopiť a uchopiť rôznymi spôsobmi, a presne to sme urobili aj v tohtoročnom špeciálnom vydaní Môjho domu. Tak príjemné čítanie. 🙂

Erika Kuhnová

* Febris je latinský výraz pre horúčku. Tento nešpecifický klinický symptóm sa prejavuje zvýšenou telesnou teplotou a je celkovou obrannou reakciou organizmu ako odpoveď na pôsobenie patogénnych faktorov. (hovorí teta Wikipedia)