Môj dom 12/2016-01/2017

Na chvíľu vypnúť

Tiež sa zvyknete tešiť na vianočné obdobie, pretože prácu (konečne) necháte v práci a budete sa venovať rodine, doprajete si vítanú dávku oddychu, (primerané) množstvo sviatočných dobrôt, zájdete si počas mrazivého predpoludnia do lesa alebo podvečer sa len tak potárať do mesta? Možno sa to stalo aj vám, že konečne prišli tie dni, keď sa dalo na chvíľu vypnúť a vy ste sa odrazu cítili trochu stratene a nevedeli ste sa naladiť na vlnu oddychu.

Na pohodové chvíle, ktoré strávime trebárs nad šálkou dobrého čaju s blízkymi alebo sami so sebou a svojimi myšlienkami, prípadne pri kapitole dobrej knihy počas bežných dní, často zabúdame. To, že život je rýchly, nie je praobyčajné klišé, ktoré počuť zovšadiaľ, ale rýdza realita. Často sa do dní snažíme vtesnať úplne všetko – po práci za športom, s deťmi na krúžky, rýchlo upratať a dať oprať, pripraviť teplú večeru a pred spaním si ešte sadnúť k práci, pretože termíny nepustia. Ak potom odrazu príde voľno, vysilenému organizmu chvíľu potrvá, kým prijme fakt, že odrazu netreba (takmer) nič, a kým sa naladí na sviatočný oddychový mód.

Koncom roka zvyknú mnohí z nás rekapitulovať a na rad prichádzajú aj (ne)obľúbené predsavzatia. Možno aj vám počas týchto dní preletia hlavou desiatky, ba priam stovky nápadov, čo by ste mohli, mali alebo čo v novom roku určite musíte. Občas nám zvykne trvať, kým si uvedomíme, že v živote netreba mať úplne všetko a treba si vybrať, čo je pre nás dôležité, a že sa netreba za každú cenu porovnávať s inými. Je dôležité mať sny i ciele, nemenej dôležité však je, aby vychádzali z reality.

V Mojom dome sme v rámci nášho zimného dvojčísla namiešali pestrý mix tém aj s kvapkou sviatočného lesku. Veríme, že vám môžu pomôcť naladiť sa na nôtu skutočného oddychu a leňošenia. Ani tentoraz nechýbajú návštevy v zaujímavých domoch či bytoch a priehrštie praktických rád i inšpirácií. Možno aj niektorá z nich bude stáť za vaším novoročným predsavzatím – konečne si objednať novú kuchynskú linku, o výmene ktorej hovoríte roky, alebo prečalúniť staré stoličky, ktoré už dlho stoja zabudnuté kdesi v kôlni.

Tak smelo do čítania.

Natália Žáková

P.S.: Prežite radostné sviatky v kruhu svojich blízkych, naplno si vychutnajte čaro týchto chvíľ a do nového roka vstúpte tou správnou nohou.