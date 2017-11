Môj dom 11/2017

Osobnejšie Vianoce

Akosi sme si už zvykli, že čas letí neuveriteľne rýchlo a my chtiac-nechtiac takisto rýchlo pristupujeme k ľuďom, situáciám a celkovo k životu. Zima je pomaličky tu a práve toto obdobie je priam ideálne, aby sme sa zastavili, zamysleli nad svojimi hodnotami a pokúsili sa niečo zmeniť. Čo je v našich životoch najdôležitejšie? Iste, každý má svoj vlastný hodnotový rebríček, ale myslím si, že vzťahy medzi ľuďmi sú prvoradé. Zrazu sme sa obmedzili na veľmi neosobný kontakt v práci, v susedských vzťahoch, dokonca i v rodinách. Osobný rozhovor supluje mobil a internet. A to aj na Vianoce, keď by si ľudia mali byť čo najbližšie. Prečo sa vytratila taká milá a osobná tradícia napísať vlastnou rukou pár prianí k Vianociam tým, ktorí sú nám srdcu blízki? Že napísať SMS je pohodlnejšie, rýchlejšie a lacnejšie? S takýmto prístupom pomaličky, ale isto zničíme nielen naše priateľstvá, ale aj samých seba. Ak nám záleží na ľuďoch, ktorých máme radi, ale aj na tých ostatných, urobme čosi navyše, pretože čo vyšleme, dostaneme i naspäť. Prednedávnom som bola na jednej zaujímavej udalosti, ktorú každý rok organizuje naše vydavateľstvo. Okrem divadelného predstavenia, ktoré bolo mimochodom fantastické, sa mi páčil príhovor, v ktorom zaznelo, že printová forma časopisov má medzi ľuďmi stále hodnotu. Je neporovnateľne iné držať v rukách niečo hmotné, cítiť tú štruktúru i vôňu, ako si niečo prehliadať len virtuálne. Je to osobnejšie. Dúfam, že ste tiež toho názoru, keďže práve držíte v rukách vianočné číslo Môjho domu, z ktorého, veríme, bude cítiť, že ho tvoríme pre vás. Tiež vám ukáže, čo nové by ste si mohli vniesť do svojich domovov počas nadchádzajúceho adventu a Vianoc. A ja vám prajem, nech sú o čosi krajšie a osobnejšie.

Mirka Maceková



Fotogaléria z časopisu:



Téma čísla

■ Prípravy na Vianoce: Pripravte svoju domácnosť na príchod najkrajších sviatkov roka

■ Obývačka: Prineste dnu svetlo a vyrobte si dekorácie z papiera

■ Jedáleň: Na Vianoce doprajte svojmu stolu tú najkrajšiu výzdobu

■ Tradície: Adventné kalendáre, vianočné stromčeky, tipy na darčeky a spôsoby balenia Na návšteve

■ Exotické Vianoce: Netradičná slávnostná výzdoba podľa dizajnérky

■ Chata voňajúca drevom: Stavba inšpirovaná škandinávskymi tradíciami

■ Esprit britskej fabriky: Bývanie v storočnej fabrike v centre Londýna

■ Príjemný mix: Klasika z rôznych kútov sveta kúsok od Bratislavy

■ Zo starého bytu nový: Starý byt plný prekvapivých noviniek

■ Kokteil chutí: Dom z 20. rokov minulého storočia prevrátený hore nohami

■ Čistá sila geometrie: Bývanie architekta, ktoré pripomína abstraktnú sochu Bývanie

■ Inšpirácia: Moderná elegancia v interiéri

■ Nadčasový dizajn: Kultová termoska slávi štyridsiatku

■ Kuchyňa: Vzdušná kuchyňa s výhľadom a bylinkami