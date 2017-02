Môj dom 11/2016

Bývanie

■ ladenie | Šup pod deku

■ ladenie | Čierna v objatí bielej

■ na návšteve | Londýnske retro Vianoce

■ v ich štýle | Pestrý domov

■ trendy | Handmade, severský štýl a folklór

■ originál | Hebké vianočné ozdoby

■ originál | Stromček z papiera

■ dobrý nákup | Prekvapenia pod stromček

■ inšpirácia | 4 nápady, ako zabaliť radosť

■ na návšteve | Pohodlie po pánsky

■ v ich štýle | Jednoducho šik

■ dobrý nákup | Zíde sa

■ nadčasový dizajn | Ja tak rád „trsám, trsám“

■ na návšteve | Priestor plný nápadov

■ riešenie | Prakticky, jednoducho, vkusne

■ na návšteve | V znamení čistoty

■ štýl | Čo sa nosí v kúpeľni?

■ 3 × 3 | Posvieťte si na seba

■ prakticky | Ako zo škatuľky

■ domáci pomocníci | Vôňa domova

■ testujeme | Mlynčeky na mäso

■ tipy 3 × 3 | Posvieťte si na sebaprakticky | Ako zo škatuľkydomáci pomocníci | Vôňa domovatestujeme | Mlynčeky na mäsotipy Záhrada

■ trendy | Vymeňte zabehnuté za nevšedné

■ škola kvetinového dizajnu | Keď panuje zima

■ mesiac v záhrade | November

■ rastlina mesiaca | Vianočné prekvapenie

■ novembrová poradňa Stavba

■ na návšteve | Odlišné dvojčatá

■ lexikón staviteľa | Stavba v zime

■ na návšteve | Experiment s prototypom

■ vykurovanie | Ako efektívne využiť dotáciu

■ tipy

Fotogaléria z časopisu

Začnite sa tešiť

Možno sa vám zdá predčasné písať v tomto čase o Vianociach, ale verte mi, nie je priskoro. Nie, nechcem strašiť ani vyvolávať paniku. Len sme vám chceli v našom najnovšom vydaní pripomenúť, že Vianoce sú pomaly za dverami a ak si nechcete z príprav na sviatky urobiť stres, ale máte skôr v úmysle užiť si ich rovnako ako sviatky samotné, mali by ste začať včas. Isteže, dávať rady o Vianociach je trochu ako „kecať“ chlapom do futbalu. Každý predsa presne vie, ako by to malo vyzerať: či sa budú robiť bobáľky alebo krájať jabĺčka, ako sa varí tá správna štedrovečerná kapustnica a pripravuje absolútne bezkonkurenčný šalát, či je lepšie rozbaľovať darčeky pred večerou alebo až po nej… Pretože Vianoce sú asi najsilnejšie zviazané s tradíciami. A to je dobre, tradícia je totiž ako pevný bod, istota, ktorej sa môžeme držať, aj keď je občas horšie alebo zle. Možno aj preto sa na Vianoce tak tešíme. Na tradície podľa môjho názoru siahať netreba a my sme naozaj nemali ambíciu zasahovať do toho, čo sa traduje vo vašich rodinách. Pretože práve v tých malých rozdieloch, ktoré zároveň sledujú tú istú hlavnú líniu, je krása. Presne tieto drobné odlišnosti sme preto chceli vyzdvihnúť v našich vianočných témach – aby sme vás inšpirovali. Možno na vyrobenie nových ozdôb na stromčeku, aby bol tento rok ešte krajší, alebo na zmenu baliaceho papiera, aby boli vaše darčeky ešte osobnejšie, alebo na efektívnejšie upratovanie, aby ste sa tentoraz menej narobili a boli spokojnejší s výsledkom… A ešte sme vám chceli pripomenúť, že sa už môžete tešiť na tých pár dní voľna a ozajstného pokoja, keď sú všetky obchody zatvorené, vy máte upratané a nachystané do zásoby, a tak sa môžete ísť len tak poprechádzať, vyvetrať si hlavu a stretnúť sa s tými, na ktorých vám záleží. Na dni, keď je vzduch vonku mrazivý a ticho večer také ostré, až štípe v ušiach. Keď sa človek rád vracia domov a výraz teplo domova nadobúda priam hmatateľný význam. Keď sú večery také dlhé, že si odrazu nájdete čas na veci, ktorým ste sa v lete nestíhali venovať… Aj preto vám tento mesiac prinášame nápady na drobnosti, ktoré si môžete vlastnoručne vyrobiť a na sviatky si nimi vyzdobiť interiér alebo potešiť blízkych. Tak si to pekne užite, nenechajte sa strhnúť predvianočným zhonom a držte sa svojho tempa. Nezabudnite, že Vianoce by mali byť najmä o vzájomnej láske. Forma nemusí byť dokonalá.

🙂

Erika Kuhnová