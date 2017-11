Môj dom 10/2017

Obľúbené miesta na zemi

Zovšadiaľ na mňa vyskakujú rebríčky najkrajších pláží, najlepších dovolenkových destinácií, najúchvatnejších výhľadov na svete či miest, ktoré musíte vidieť, kým zomriete, inak to nemá význam. Myslím si, že každý z nás, keď trochu zaloví v pamäti, bez problémov „vysype“ niekoľko tých „svojich“ miest pod slnkom, obľúbených zákutí, kde sa cíti dobre, bezpečne, kam sa rád vracia, ktoré pozná ako vlastnú dlaň, poslepiačky či po čuchu, ale nemusí pri tom častokrát ani päty z mesta vytiahnuť. A takéto rebríčky ma bavia oveľa viac. Ja napríklad milujem moria, rieky, jazerá. Pri návšteve nového miesta najskôr vyhľadám vodu a vykúpem sa takmer za každých okolností. Mimochodom, tento rok som už druhýkrát preplávala Dunaj, ale o tom možno inokedy…:) Zbožňujem myjavské kopanice a jednu starú chalupu ukrytú na samote v tamojších lesoch, kde sa v starom svetri a gumákoch počas pár dní dobijem takou pozitívnou energiou, z ktorej žijem ešte ďalšie týždne. Mám rada chorvátsky Zadar, jeho biele vyleštené dlažby a prístav s obrovskými trajektami, kde sa miesi vôňa morskej soli a nafty. Keď stojím na lyžiach na vrchole Chopku, pozerajúc dole, vravím si: „Áno, toto je ten môj kopec.“ Dolina v Liptovskom Jáne, jazero v Krpáčove, cintorín v Lakšárskej Novej Vsi, múrik pod čeklískym orechom, chodníky Banskej Štiavnice… to všetko sú miesta, ktoré považujem za svoje mimoriadne obľúbené, hoci sa nehrdia žiadnym titulom „naj“. Jednoducho ma k nim viažu pekné, veselé, ba niekedy aj smutné spomienky. V Bratislave mám niekoľko uličiek, schodísk a zákutí, ktorými rada prechádzam, hoci mi cesta potrvá dlhšie. Miesta, kde žili moji starí rodičia – Palisády a „Dulák“. No a moje srdce zaplesá zakaždým, keď sa vraciam do Petržalky. Lebo to je miesto, kde som vyrástla a dlhé roky žila, kde jednoducho vždy budem cítiť svoje korene. Je to miesto, kde som doma, miesto, ktorému rozumiem. Takže niekedy možno stačí namiesto úniku do ďalekej exotiky obehnúť tie „svoje súradnice“, nadýchnuť sa ich atmosféry, nostalgicky pospomínať na pekné zážitky a tešiť sa, že sú celkom „poruke“. Aké sú tie vaše „miesta na Zemi“?

P. S. Toto číslo je venované trochu drsnému, miestami ošarpanému priemyselnému štýlu, ale vôbec sa nemusíte báť, že tu nenájdete pekné veci. Naopak, industriálny štýl totiž dokáže s obrovskou ľahkosťou vytvoriť zo škaredého pekné a originálne, tak verím, že sa inšpirujete. Ja som sa už a stenu v spálni mám – zatiaľ síce len v hlave – vymaľovanú betónovou farbou.

Katarína Barošová



Fotogaléria z časopisu:



Téma čísla

■ Loft a industriál: Priemyselný štýl dokáže povýšiť škaredé na pekné

■ Obývačka: Skombinujte chladný kov s mäkkým drevom a výraznými farbami

■ Kuchyňa a jedáleň: Nadčasová kuchyňa s jedálňou v čistých tvaroch a oceľovom šate

■ Pracovňa: Preneste kúzlo starých tovární a dielní do svojej pracovne

■ Spálňa: V chladných a tmavých tónoch sa spí najlepšie

■ Kúpeľňa: Priemyselne ladená kúpeľňa znesie aj drsnejšie materiály

Na návšteve

■ Bývanie v kláštore: Spojenie histórie, súčasnosti a atmosféry nevšedného miesta

■ Domov mladého športovca: Byt, ktorý odzrkadľuje vkus aj záľuby majiteľa

■ Betónová poetika: Panelákový byt vyzliekli pri rekonštrukcii až na betón

■ Vzdušný zámok: Rezidencia vo vinici vyrástla na tonách navezenej zeminy

■ Ako v izbičke: Malý, milý, útulný – podkrovný bytík kúsok od Pražského hradu

■ Akoby ste na jazere plávali: Dom obklopený vodou a výhľadom

■ V náručí lesa: Stavba zladená so svahom aj s okolitou prírodou Bývanie

■ Originál: Vlastnými rukami – drevený kolíkový vešiak

■ Nadčasový dizajn: Svietidlá Bubble – nezabudnuteľná klasika