Môj dom 10/2016

Bývanie

■ ladenie | Kuchyňa ako z rozprávky

■ ladenie | Hravosť, elegancia a svetlo

■ na návšteve | Bývanie v sivom

■ v ich štýle | Sivá spája

■ originál | Domček na ceruzky

■ trendy | V ríši snov

■ riešenie | Pastelová spálňa

■ dobrý nákup | Tvárou v tvár

■ na návšteve | Biela veža

■ v ich štýle | Farby, tvary a vzory

■ nadčasový dizajn | Účel svätí prostriedky

■ na návšteve | Dobrý interiér stojí na detailoch

■ na návšteve | Plná lásky

■ do detailu | Pravidlá, ktoré vás neobmedzia

■ 3 × 3 | Je prestreté

■ domáci pomocníci | Uvarené raz dva

■ testujeme | Šikovné mikrovlnky

■ culinaria | Chutná dvojka

Záhrada

■ záhradnícke minimum | (Ne)tradičné hranice záhrad

■ mesiac v záhrade | Október

■ škola kvetinového dizajnu | Vitaj, jeseň

■ rastlina mesiaca | Farebný solitér

■ októbrová poradňa

■ na návšteve | Dom pre Markétku

■ vykurovanie | Kozub do moderného domu

■ financie | Zrenovované lepšie ako nové

■ prehľad | Spoľahlivá krytina

■ na návšteve | Čelom vzad

■ do detailu | Nepremokavé čižmy

■ krok za krokom | Hydroizolácia základov a zateplenie v jednom

■ tipy

Fotogaléria z časopisu

Nemám čas…

Koľkokrát ste túto otrepanú vetu povedali, či už sebe alebo, iným? Asi mnohokrát… Keď sa nad tým zamyslíte, musíte pripustiť, že je to vlastne hlúposť. Nemať čas je v podstate ,ako by ste povedali: „Nechcem si urobiť čas.“ Všetky povinnosti, termíny, obchodné schôdzky sú takmer vždy dôležitejšie ako to, čo vám v danom momente príde do cesty. V konečnom dôsledku klamete samých seba, pretože čas si viete urobiť vždy a na všetko. Ale len vtedy, keď sa pre to vedome rozhodnete. Ste doma a staráte sa o svoje ratolesti a povinnosti okolo nich vás tak zaneprázdňujú, že nemáte čas pre seba. Ale je to naozaj tak? Stretnete priateľa, ktorého ste dlho nevideli, pozve vás von, ale vy nemáte čas. Viete, že by ste mali športovať, rozvíjať svoj intelekt alebo len jednoducho túžite tvoriť, ale vy nemáte čas. Prečo? Zastavte sa a povedzte si: „Ja si ten čas nájdem.“ Vedomé rozhodnutie, že sa stanete pánmi svojho času, prinesie akoby zázračné vyslobodenie z okov, do ktorých ste sa navliekli sami. Zrazu zistíte, že všetko sa dá, keď sa chce. Dokonca prídete na to, že vždy stihnete aj tie povinnosti, všetky termíny a obchodné stretnutia.

Ak práve sedíte doma uvelebení v kresle a čítate tieto riadky, môžete si gratulovať. Urobili ste si čas pre seba a svoj obľúbený časopis, v ktorom nájdete aj tentoraz veľmi zaujímavé a inšpirujúce témy. Relaxovať nemusíte len s knihou v ruke, výroba originálneho dreveného domčeka na ceruzky bude nielen skúškou vašej zručnosti, ale aj príhodným darčekom pre niekoho z vašich blízkych. V téme mesiaca sme sa dotkli ergonómie kuchyne, kde nájdete užitočné rady, ako ju účelne zorganizovať. Reálny príklad toho určite predstavuje aj vzdušná a praktická kuchyňa foodblogerky Moniky z blogu LaPetit. Mužskému osadenstvu, ktorému sú bližšie technické témy, možno nasadíme chrobáka do hlavy a bude rozmýšľať, ako vymeniť starý plot za niečo netradičné, a myslím, že neobíde ani stále vyhľadávanejšiu tému kozuby do moderného bývania. Prajem vám všetkým krásny október a čas na všetko, čo ste už dávno chceli urobiť. 🙂

Mirka Maceková