Môj dom 09/2017

Zo sveta drobcov

Hovorí sa, že dieťa vám prevráti bývanie naruby. Ako sa to vezme. Iste, pribudne vám najdôležitejší člen domácnosti, ktorému sa, pochopiteľne, musí veľa vecí prispôsobiť, ale netreba to preháňať. Na začiatok stačí zopár úprav. Skúste sa len vžiť do detskej kože.

Deti chcú byť s vami. Preto je spočiatku dôležitejšie vytvoriť bezpečné miesto na hranie v obývačke a v kuchyni, než zariadiť detskú izbu. Bábätko skutočne potrebuje len vašu prítomnosť a pokojné miesto na spanie, všetko ostatné je skôr váš komfort. Vlastnú izbu ocení až omnoho neskôr.

Deti sú veľmi malí ľudia, a to im komplikuje fungovanie v bežnom byte. V jednom dokumente sa snažili priblížiť situáciu drobcov dospelým tak, že ich zavreli do miestnosti s úmerne zväčšeným nábytkom a na chodidlá im upevnili niečo ako vankúšiky, ktoré napodobňovali bacuľaté detské nožičky. Dostať sa na stoličku nebolo vôbec jednoduché, a ak nebola stabilná, išlo do tuhého. Takže ak chcete, aby bol váš byt pre chodca-začiatočníka bezpečným miestom, v prvom rade by nemalo hroziť, že padne na ostrý roh alebo na seba niečo stiahne či zhodí.

Deti sú zvedavé. Iste, to je všetkým jasné. Len nie všetci si dostatočne uvedomujú, že zvedavosť je dôležitá a nie je dobré ju obmedzovať (i keď nám nie vždy vyhovuje). Deti sú totiž zvedavé preto, že sa toho musia veľa naučiť. Je to jednoducho nastavenie, ktoré je v nich od prírody zakódované. Nie je teda dobré brániť im v objavovaní a zamknúť pred nimi všetky zásuvky. Rozumné je však rozdeliť byt do akýchsi bezpečnostných zón: tam, kde sa drobec ľahko dostane, by mali byť veci, ktoré môže bezpečne preskúmať svojím vlastným spôsobom. Vyššie alebo zatvorené by mali byť veci a miestnosti, ktoré môže skúmať spolu s vami. Úplne zakázané by malo byť len nevyhnutné minimum. Ako totiž hovorí ľudová múdrosť, odriekaného chleba najväčší krajec. Ak je priveľa zakázaného a primálo dovoleného, stačí chvíľa nepozornosti a váš potomok je presne tam, kde by nemal byť.

Deti nie sú hlúpe. Majú len menej skúseností a horšie vyjadrovacie schopnosti. Dá sa im teda mnohé vysvetliť – treba len zvoliť vhodnú formu. Nepodceňujte ich len preto, že nevedia hovoriť. Svet je nebezpečné miesto a dieťa raz musíte prestať strážiť, takže je lepšie naučiť ho, na čo si dať pozor.

Deti sú tvorivé. Recept je usporiadať si priority. Sú dôležitejšie steny nepoznačené pastelkami alebo zdravé a kreatívne dieťa? Samozrejme, detskú tvorivosť treba usmerniť, treba však s ňou aj počítať. Jednoducho rátajte s tým, že na istý čas by mali byť veci v byte asi do jedného metra od podlahy bezpečné a mali by sa dať ľahko očistiť, natrieť alebo vymeniť.

Aby som však len nepoúčala, na ďalších stránkach máme pre vás aj množstvo praktických tipov a inšpirácií nielen k detským izbám a detskému bývaniu. Tak teda príjemné čítanie 🙂

Erika Kuhnová



Fotogaléria z časopisu:



Téma čísla

■ Bývanie s deťmi: Na najmenších treba myslieť aj pri zariaďovaní domácnosti

■ Obývačka: Majte deti na očiach a vytvorte im hrací priestor v obývačke

■ Izba pre bábätko: Dbajte na bezpečnosť a harmonický a útulný dojem

■ Izba pre školáka: Úložný priestor, miesto na učenie aj útočisko na hry

■ Izba pre študenta: Pracovný kútik na niekoľko spôsobov

■ Domov plný rodinnej pohody: Pohodové bývanie blogerky, jej manžela a troch dcér

■ Spätý s krajinou: Spomienka na leto v úžasnom plážovom dome

■ Dve deti, pes a biela pohovka: Že to nejde dohromady? Tento byt je dôkazom, že sa to dá skĺbiť

■ Obrat o 180°: Ponurý dom z 50. rokov zmenili na svetlý a moderný priestor

■ Sťahovavý domček: Šikovný domček pre dvoch, ktorý sa zmestí na korbu nákladniaka

■ Dom, ktorý chráni pred povodňami: Za viacero svojich predností vďačí ochrane zemou Bývanie

■ Originál: Vlastnými rukami – stolček z pňa

■ Nadčasový dizajn: Oddychové sedenie typu „chaise longue“