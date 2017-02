Môj dom 09/2016

Bývanie

■ ladenie | V marockom štýle

■ ladenie | S nádychom mentolu

■ na návšteve | Zmenený na nepoznanie

■ v ich štýle | Prevoňaný drevom

■ nadčasový dizajn | Klady a zápory

■ na návšteve | Všetko potrebné, nič navyše

■ v ich štýle | Striedmo, ale útulne

■ dobrý nákup | Všetko poruke

■ na návšteve | Malý telom, veľký dušou

■ trendy | Materiál, ktorý praje kreatívnym riešeniam

■ dobrý nákup | Hravá tvár preglejky

■ na návšteve | Byt každodenných radostí

■ originál | Šikovný stolček zo starého pňa

■ inšpirácia | Voňavý kúpeľ alebo rýchla sprcha?

■ 3 × 3 | Keď to ladí

■ riešenie | Kúpeľňa pre celú rodinu

■ domáci pomocníci | Ochránia ruky, ušetria čas

■ testujeme | Podlahové vysávače

■ culinaria | Septembrové zaváranie testujeme | Podlahové vysávačeculinaria | Septembrové zaváranie Záhrada

■ záhradnícke minimum | Pevná plocha pod nohami

■ mesiac v záhrade | September

■ Rozžiarte vstup do domu kvetmi

■ rastlina mesiaca | Ohlasovateľky jesene

■ septembrová poradňa

■ tipy Stavba

■ na návšteve | Dom, ktorý vás nezotročí

■ vykurovanie | Kozuby na 7 spôsobov

■ na návšteve | Moderný vidiecky dom

■ inšpirácia | 7 tipov pre moderné okná

■ trendy | Stavby z inšpiratívneho materiálu

■ na návšteve | Pasívny dom ako z čítanky

■ prehľad | Čím zatepliť fasádu?

Fotogaléria z časopisu

Lebo chute sú individuálne

Tiež máte takú veľkú radosť, ak sa vám podarí vytvoriť niečo vlastnými rukami? Od koláča k nedeľnej káve s rodinou cez nápaditú maľovku v obývacej po nové zariadenie, ktoré ste si zrepasovali? Ja rozhodne. Na nedávnu narodeninovú oslavu svojich dvoch kamarátok som každej pripravovala dezert – jednej nepečenú mangovú tortu a druhej brownie s takmer polkilom naozaj kvalitnej čokolády. Kým torta sa už chladila v chladničke a vyzerala možno ešte lepšie ako tá z receptu, brownie v novej rúre, ktorú som použila prvý raz, stále nebol upečený. Až odrazu trochu zasmradol a kôrka zostala pritvrdá. Veď to (možno) poznáte. Priznávam, že väčšinou pripravujem rôzne varianty nepečených zákuskov, ktoré majú tú výhodu, že ich jednoducho pripravíte aj v bezlepkovom variante a nič sa nepripáli. Koláč bol tmavý takmer ako uhoľ, no pri tom množstve čokolády iný ani byť nemohol. Až na tvrdú kôrku mi naozaj chutil, no priateľ spolubývajúcej ho z úst vypľul s dodatkom, že sa nedá jesť. Na prípravu nového však už nebol čas, a tak som išla s kožou na trh – koláč som pekne nakrájala, vložila do dózy a hurá na oslavu. A čuduj sa svete, brownie mal nakoniec väčší úspech ako torta, žal chválospevy a zaprášilo sa po ňom, ani neviem ako. Aj praobyčajné pečenie koláča tak pre mňa bolo malým ponaučením – že chute sú naozaj individuálne a občas treba trochu zariskovať. Aj pri stvárňovaní domova je to podobné. To, čo sa páči mne a v čom sa ja cítim príjemné, inému môže prekážať. Kým niekto si rád domácnosť zariadi množstvom originálnych kúskov – vdýchne nový život starým veciam alebo si nechá vytvoriť nábytkové prvky, ktoré v sebe ukrývajú viacero funkcií, iný uprednostní nábytok z obchodného domu a má všetko takpovediac „bez roboty“. Ak patríte skôr do tej prvej kategórie, určite neobíďte našu tohto mesačnú tému, v ktorej sa venujeme využitiu preglejky v interiéri. Nájdete tu viaceré nápadité riešenia, ako pomocou nej stvárniť kuchyne či celé nábytkové systémy, tipy na zaujímavý nábytok i doplnky, ktoré vás môžu inšpirovať napríklad aj k svojpomocnej výrobe, a dve naozaj vydarené realizácie. Ak ešte nie ste naladení na jesennú vlnu, začítajte do návštevy v pekne zrekonštruovanom starom dome, ktorý vonia letom.

Tak smelo do čítania.

Natália Žáková