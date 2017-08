Môj dom 08/2017

S nadhľadom

Irónia a nadhľad k životu skrátka patria. Na nedávnom festivale vystúpila aj nórska kapela Ylvis, ktorá vo svojich piesňach paroduje takpovediac všetko, čo jej príde do rany. Cieľ je jasný – na jednej strane pobaviť a na druhej strane upozorniť, že sa vždy netreba brať až tak vážne a život potom zaručene bude príjemnejší. V jednej pesničke, alebo ak chcete antipesničke, sa pustili aj do štýlu shabby chic, ktorý sa stal spolu so slnečným Provensalskom inšpirovaným bývaním hlavnou témou tohto letného čísla. Komediálna súrodenecká dvojica sa v nej vysmieva slepému nasledovaniu štýlu, ktoré v konečnom výsledku nemusí priniesť vkusné bývanie a človeka môže vo veľkej miere zväzovať. Zariaďovanie vlastného domova považujem za takú menšiu (či skôr väčšiu) hru, pomyselnú stavebnicu, ktorá však nemá presný počet kociek a ponúka neobmedzené množstvo kombinácií, ako ju vyskladať. Áno, jeho vytváranie môže človeka občas vytrápiť, no v konečnom dôsledku ho má tešiť a ponúknuť priestor, kde sa bude cítiť ako ryba vo vode a ktorý bude odzrkadľovať jeho vlastné ja. Málokedy sa niektorý štýl vyskytne v úplne v čistej forme a často práve ich miešanie prinesie výsledok, ktorý človeka naozaj chytí za srdce. Peknou ukážkou takéhoto prístupu v tomto čísle je viedenský byt mladej umelkyne, v ktorom nájdete takmer všetko – od vintage kúskov po dizajnové klasiky.

Aj my vám v časopise každý mesiac ponúkame bohaté spektrum tém, ktoré vás majú pri zariaďovaní bývania inšpirovať. Naším cieľom nie je, aby ste otrocky nasledovali nápady a tipy, ktoré vám ponúkame, ale aby ste si z nich pre seba zobrali to podstatné.

Tak smelo do čítania.

Natália Žáková



Fotogaléria z časopisu:



Téma čísla

■ Bývanie v štýle Provence a shabby chic: Romantické zákutia aj krása nedokonalého

■ Obývačka: Kombinujte staré s novým a nebojte sa ošarpanosti

■ Jedáleň: Francúzske stolovanie ocení každý jeden hosť

■ Terasa: Preneste si Provensalsko na balkón či terasu

■ Kuchyňa: S atmosférou starých čias

■ Dievčenská izba: Nežné a romantické útočisko pre slečny

■ Spálňa: Hrejivý dotyk voňavých perín na dobrú noc

■ Dovolenka na Malorke: Dokonalé dovolenkové sídlo v tradičnom kamennom dome

■ V ríši divov: Byt a zároveň ateliér plný neobyčajných vecí

■ S kovovým srdcom: Dvojizbový byt, v ktorom časť stien nahradila kovová konštrukcia

■ Pestrý mix: Prekvapivé kombinácie na pozadí klasického viktoriánskeho domu

■ Dom, v ktorom sa príjemne žije: Moderný, a pritom prívetivý, jednoduchý, ale zároveň ležérny a pohodlný

■ Kameň a voda: Niekdajšia horská maštaľ premenená na úžasný vidiecky dom

■ Stodola.at: Podkrovné bývanie v typickej korutánskej stodole Bývanie

■ Nadčasový dizajn: Plastové kontajnery slávia 50-ku