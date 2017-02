Môj dom 08/2016

Bývanie

■ ladenie | Starožitné má zelenú

■ ladenie | Pre dobrodruha

■ na návšteve | Hravý dom

■ v ich štýle | Moderné retro

■ nadčasový dizajn | Odrazy v prievane

■ trendy | Mini home office

■ 3 × 3 | Roztomilé tváričky

■ na návšteve | Prepojené detské svety

■ na návšteve | Užiť si leto

■ v ich štýle | Jednoduchý, ale nie nudný

■ na návšteve | V tónoch black & white

■ v ich štýle | Nedbanlivá elegancia

■ trendy | Kuchyňa inšpirovaná Milánom

■ inšpirácia | V znamení trendov a inovácií

■ na návšteve | Kúzlo s dvoma zálivmi

■ domáci pomocníci | Vinotéka aj v paneláku

■ 3 × 3 | Pomôcky someliéra

■ testujeme | Osviežujúce mixovanie

■ tipy testujeme | Osviežujúce mixovanietipy Záhrada

■ záhradnícke minimum | Iný rozmer zelene

■ originál | 4 × svietniky v námorníckom štýle

■ podľa podmienok | Okná orámované zeleňou

■ mesiac v záhrade | August

■ dobrý nákup | Levanduľa a drevo

■ škola kvetinového dizajnu | Voňavá krása levandule

■ augustová poradňa

■ rastlina mesiaca | Milovník slnka a tepla Stavba

■ na návšteve | Zrubu po vôli

■ na návšteve | Výhľad a letná pohoda

■ do detailu | Majster svetla

■ tipy

Fotogaléria z časopisu

Letná voľba alebo Život bez háčikov

Hory alebo more? To je častá letná dilema našincov. Prípadne hory alebo voda? Drevenica alebo plachetnica? Tak už znie malá modifikácia, pokiaľ ide o trávenie mnohých liet a víkendov na chalupe. Ak máte z detstva väzbu na nejaké krásne miesto, žijú tam vaši rodičia, prarodičia či pra-prarodičia, voľba je ľahká. Ale čo my, úbohí rodáci z Bratislavy? S mužom sme, keď boli deti ešte malé, obišli niekoľko súcich chalúpok ponúkaných na predaj. Lenže na Slovensku je toľko krásnych kútov, že je ťažké si vybrať. Tak sme sa nakoniec rozhodli nevybrať a už roky sa túlame kade-tade po Slovensku a blízkom okolí – jeden víkend sme vo Vrátnej, ďalší vo Vojke alebo v Bořeticiach. Neukotvenosť k vlastnej nehnuteľnosti nám priniesla slobodu. A ako pozorovateľom aj zopár zaujímavých informácií. Spali sme v chatách, chatkách aj penziónoch, zariadených s láskou aj bez ladu a skladu, zo zvyškov aj s vkusom. Bez ohľadu na štýl či neštýl spájal mnohé zvláštny fenomén – nedostatok háčikov a políc. Vždy ma zarazí, že sa pri stavbe za desiatky tisíc eur nenájde pár centov na vešiačik. Taká hlúposť totiž dokáže vážne ovplyvniť váš deň: hneď ráno uvažujete, či položíte zubnú kefku na umývadlo vedľa mydla, krému, antiperspirantu… alebo niečo z toho bude musieť ísť na zem. Pretože polička nikde. Ešte že majú umývadlá okraje. Uterák prevesím cez dvere sprchovacieho kúta alebo cez dvere do kúpeľne (pozor na prach na hornej hrane). Háčiky sa nekonajú. Lenže vzápätí mi pristane na posteli. Sprchuje sa môj muž. Po návrate z túry zvažujem, či si hodím bundu k mokrému uteráku alebo na zem. Pri dverách chýba vešiačik, v skrini vešiaky. Ešte šťastie, že nezabudli na kľučku. Niekedy premýšľam, či by nebolo dobré o pár centov navýšiť úver. Alebo je práca interiérového architekta potrebnejšia, než sa zdá? Alebo stačí viac sa pozerať okolo seba a občas porozmýšľať…

V augustovom Mojom dome sme našťastie nestáli pred letným „alebo“ a zmestili sa nám doňho inšpirácie do hôr aj k vode. A tiež množstvo ďalších zaujímavých tém – užitočné nápady do detských izieb (samozrejme, aj s dôležitými háčikmi), trendové kuchyne (extravagantné aj praktické), v našom pravidelnom redakčnom teste prinášame výber populárnych „smoothie makerov“, teda minimixérov… Samozrejme, to zďaleka nie je všetko – stačí si zalistovať. A hneď máte nad čím premýšľať. 🙂

Erika Kuhnová