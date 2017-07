Môj dom 07/2017

More možno mať kdekoľvek

Už je to veľmi dávno, čo som bola na svojej úplne prvej dovolenke pri mori. Ešte som študovala na vysokej škole a spolu so sestrou sme sa vybrali do Talianska blízko – Benátok. Prostredie, more aj všetko ostatné bolo presne také, ako to človek vidí na fotografiách. Ale malo to jeden háčik: hlavou som bola úplne niekde inde. Totiž, bola som zaľúbená… Sestra dodnes spomína, aká som bola duchom neprítomná a kdesi v oblakoch. Zábava so mnou teda nebola žiadna, a keď sa na to pozerám s odstupom rokov, len krútim hlavou, že som si nevychutnávala to čaro prítomného okamihu. Čas dovoleniek je tu, a ak ste v situácii, že nemáte možnosť ísť k vytúženému moru, urobte to tak, ako ja vtedy, len opačne. Vo svojej mysli sa môžete premiestniť kamkoľvek chcete a dokonca môžete urobiť aj viac: jednoducho si morskú či plážovú atmosféru preneste do svojho príbytku. K tomu si zoberte náš časopis a inšpirujte sa najnovšími trendmi tohtoročného leta. Prímorskú atmosféru si môžete vytvoriť takmer všade: na terase alebo balkóne, v obývačke, spálni, ale aj v kuchyni alebo kúpeľni. Staviť možno na osvedčenú námornícku klasiku – bielu s modrými pásikmi – alebo na niečo iné, neformálne v štýle „Casual Island“. A ako je už zvykom, všetko, čo letí v módnom priemysle, je „in“ aj v interiéri. „Boho“ či etno štýl na plážový spôsob k vám zavejú nielen atmosféru exotiky, ale aj vzdušnosť a pestrosť. No a tí, ktorí predsa len k tomu moru pocestujú, naplno si vychutnajte všetko, čo k dovolenke patrí – slnko, more, piesok, exotickú faunu i flóru. A nezabudnite – okrem spomienok, fotografií a suvenírov si prineste aj plný batoh nových inšpirácií pre svoj domov.

PS: A ako to dopadlo s tou láskou? Nuž, čo vám budem hovoriť. Niektorí ľudia nám do cesty i do srdca prídu jednoducho na celý život… 🙂 Majte krásne leto!

Mirka Maceková



Fotogaléria z časopisu:



Téma čísla

■ Bývanie inšpirované morom: Závan prímorskej atmosféry ozvláštni každý interiér

■ Obývačka: Trendom je neformálny prírodný štýl

■ Terasa: Osviežte ich rastlinami, textíliami či vkusnými dekoráciami

■ Kuchyňa: Morské motívy a farebnosť letia i v kuchyni

■ Detská izba: Námornícky štýl v izbičke si zamilujú všetky deti

■ Spálňa: Kvalitný spánok podporte príjemnými textíliami

■ Kúpeľňa: More, piesok a plachetnice ■ Bývanie inšpirované morom: Závan prímorskej atmosféry ozvláštni každý interiér■ Obývačka: Trendom je neformálny prírodný štýl■ Terasa: Osviežte ich rastlinami, textíliami či vkusnými dekoráciami■ Kuchyňa: Morské motívy a farebnosť letia i v kuchyni■ Detská izba: Námornícky štýl v izbičke si zamilujú všetky deti■ Spálňa: Kvalitný spánok podporte príjemnými textíliami■ Kúpeľňa: More, piesok a plachetnice Na návšteve

■ Modrý ako more, biely ako piesok: Víkendový dom, ktorému vládne pohoda a atmosféra pobrežia

■ Domov surferov: Stavba vyžarujúca uvoľnenosť a neformálnosť

■ Dom snov: Vysnívaný druhý domov pri Severnom mori

■ Bývanie nad riekou: Byt, ktorého zariadenie sa podriadilo úžasnému výhľadu

■ Jeden namiesto dvoch: Veľkorysé bývanie na najvyššom podlaží vzniklo spojením dvoch menších bytov

■ Značne prispôsobivý hausbót: Zaujímavá „skladačka“, ktorá nemusí len plávať na vode a môže mať rozličnú veľkosť

■ Nezvyčajná farma v Suffolku je ukážkou modernej vidieckej architektúry Bývanie

■ Kuchyňa: Veľká vidiecka kuchyňa

■ Riešenie: Ako funkčne zariadiť dennú časť bytu