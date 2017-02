Môj dom 07/2016

Bývanie

■ ladenie | Letné leňošenie

■ ladenie | Vyfarbené leto

■ na návšteve | Namiešané s letnou ľahkosťou

■ v ich štýle | Naturálna červená

■ trendy | Bývanie s umením

■ na návšteve | Kto visí s Warholom?

■ v ich štýle | Bohémsky výber

■ nadčasový dizajn | Majstrovstvá v pohojdávaní

■ inšpirácia | Joe & Valery

■ originál | Vázy dekorované dyhou

■ na návšteve | Prívetivý strešný bytík

■ v ich štýle | Ametyst a limetka

■ detail | Na ceste k osvieženiu a čistote

■ dobrý nákup | Kúpeľňa plná komfortu a nápaditých riešení

■ na návšteve | Pestrosivé podkrovie

■ v ich štýle | Štýlové pohodlie

■ riešenie | S retro nádychom

■ domáci pomocníci | Ranní spoločníci

■ dobrý nákup | Servírujte v pastelovom

■ culinaria | Ráno s chuťou

■ testujeme | Sekáčiky a krájače

■ záhradnícke minimum | Záhon v objatí štrku

■ inšpirácia | Druhý domov

■ mesiac v záhrade | Júl

■ rastlina mesiaca | Pozdrav zo Stredomoria

■ júlová poradňa

■ škola kvetinového dizajnu | Letná symbióza

■ podľa podmienok | Zelené privítanie

■ tipy Stavba

■ na návšteve | Dom lacnejší než podnájom

■ inšpirácia | Steny: tvár interiéru

■ na návšteve | Romantika nielen na víkendy

■ technika | Chladenie s bonusom

■ tipy

Teória paradajka

Poznáte tú radosť, keď na tržnici uvidíte konečne prvé paradajky, ktorých cesta k vám trvala menej ako niekoľko dní? Väčšinou z Maďarska. Ja vtedy viem, že už to potrvá len chvíľku a budem môcť pozbierať odvahu na domáci zeleninový šalát bez toho, aby chuťové bunky tápali v tme, a ja budem vedieť paradajku rozpoznať nielen na základe konzistencie. A pritom je to stále ten istý druh plodu, možno aj odrody. No porovnávať tú sivooranžovú, pomerne nezdravo vyzerajúcu zo supermarketu s pani paradajkou zo záhradky ani nemá zmysel. Rovnaké je to vo veľa prípadoch. Ani auto nie je ako auto. Aj keď jeho funkcia je koniec koncov stále tá istá – „približovadlo“ za určitým cieľom. Či sa však budete hrkotať v polorozpadnutej „barabizni“, alebo pohodlne s klímou a na mäkučkých sedadlách, to už je voľba. Ani kabát z vlny nie je ten istý ako z polyesteru, aj keď je to stále len ten istý kus oblečenia. Rovnaké je to, akokoľvek barbarsky to možno vyznie, aj s umením. Veď si to zoberte. Zavesíte si na stenu obraz. Bude mať rám, bude na ňom niečo namaľované, bude to pravdepodobne farebné, stena nebude prázdna a všetci spokojní, no nie? No aký obraz? Je to jedno? Alebo dokážeme rozoznať rozdiel medzi skutočne úprimným dielom, v ktorom umelec odhalil kúsok zo seba, a výtlačkom z photoshopu, ktorého zrodenie trvalo tak do 5 minút? Nehovorím, že čas vzniku je rozhodujúci, ale azda je moja pointa jasná.

Tento mesiac sme sa (ako ste si už určite domysleli) venovali umeniu. V rôznych podobách, ale hlavne jeho ľudskej stránke. Že sa ho netreba báť a že spolužitie s ním v jednom byte či dome ho obohatí viac ako plochou na stene. Pridali sme aj tipy, kde sa k nemu dostať a ako začať pri jeho umiestňovaní doma. Nalistujte o pár stránok ďalej a zastavte sa pri tejto našej netradičnej téme, veríme že zaujme a azda aj inšpiruje. Cestou však pribrzdite na návšteve u umelca, tam umenie hľadí rovno z prvej ruky. A keď budete mať dosť, pozývame na kávičku a možno niečo viac v článku o milom rodinnom podniku. Tak len s chuťou do toho.

Lucia Kušnírová