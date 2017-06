Môj dom 06/2017

Opäť o šťastí

V jedno pochmúrne pondelkové ráno som unavená a mrzutá cestovala do práce. Triasla som sa zimou, zakopla o schod, ktosi do mňa vrazil ramenom, bolo mi úzko. Na zastávke som si všimla muža s malým dievčatkom ruka v ruke. Trochu mi zdvihlo náladu, ako som z diaľky sledovala ich zjavne pekný vzťah. Nastúpili sme do rovnakého autobusu, schválne som vošla do tých istých dverí ako oni, aby som si uchmatla trochu z tej ich bezstarostnosti. Stojac tesne pri nich, všimla som si, že dievčatko je slepé. Mala „zavreté“ očká, ale veselo sa hrala so šnúrkou od bundy a čosi pri tom štebotala. Vyzerala šťastne. Aj ona, aj jej otec. O chvíľu neskôr v práci, umývajúc si ruky, hľadela som si v zrkadle do očí. Hlavou mi prebleslo, koľko milých tvárí nimi denne vídam a koľko pekných slov si nimi môžem prečítať. Na tento príbeh o tom, ako mi v ten deň otvorilo oči jedno malé slepé dieťa, si spomeniem vždy, keď mám pocit, že sa mi nedarí. A vzápätí si spomeniem na rôzne celkom obyčajné situácie a momenty, na také tie malé podoby šťastia, za ktoré som kedykoľvek vďačná. Ísť si v nočnej košeli natrhať do záhrady marhule a upiecť z nich na raňajky voňavý koláč. Ležať v podkroví a počúvať dážď bubnujúci na strechu. Šťastie je plávať v mori s východom slnka aj vyvaliť sa do postele s kôpkou nových kníh. Zbadať na chodníku mláku v tvare srdca. Nahlas si v aute spievať. Veľmi nahlas. Šťastie je sledovať malé mačatá pri hre. Vôňa bábätka aj vôňa zeme po daždi je šťastie. Šťastie je objaviť v „sekáči“ fajnové zamatové sako za tri eurá. Pretancovať koncert obľúbenej skupiny. Prečítať si niečo, čo vás okamžite chytí za srdce, aj spoznať niekoho, kto vám okamžite „sadne“. Šťastie je robiť prácu, ktorá vás baví. A šťastím môžu byť aj návraty z tej práce domov. Hoci aj do celkom malého bytíka s rozlohou pár štvorcových metrov. Lebo – ako sa dočítate na ďalších stranách – útulné a pohodlné bývanie sa dá vyčarovať aj vo veľmi skromnom priestore. To sme sa aj s kolegyňami pri tvorbe tohto čísla snažili ukázať – že „šťastné bývanie“ nespočíva vo veľkosti, ale v dobrých nápadoch a šikovných riešeniach.

Verím, že sa inšpirujete a že budete šťastní. Hoci aj so zavretými očami.

Katarína Barošová

Fotogaléria z časopisu:



Téma čísla

■ Bývanie na pár m2: Útulné a pohodlné bývanie sa dá zariadiť aj v malom priestore

■ Denná časť: Skladacie systémy, nábytok na kolieskach a iné šikovné nápady

■ Kuchyňa: Vhodné doplnky a zariadenie vám ušetria nejeden centimeter

■ Spálňa: Textílie a spálňové úložné priestory

■ Kúpeľňa: Malá kúpeľňa potrebuje na optické zväčšenie veľké triky ■ Bývanie na pár m2: Útulné a pohodlné bývanie sa dá zariadiť aj v malom priestore■ Denná časť: Skladacie systémy, nábytok na kolieskach a iné šikovné nápady■ Kuchyňa: Vhodné doplnky a zariadenie vám ušetria nejeden centimeter■ Spálňa: Textílie a spálňové úložné priestory■ Kúpeľňa: Malá kúpeľňa potrebuje na optické zväčšenie veľké triky Na návšteve

■ Organická chémia: Dom na pobreží vďačí za svoj svieži pôvab nekonvenčnému prístupu

■ Loft s pštrosím torzom: Kombinácia, ktorá získala titul Interiér roku 2016

■ Pôsobivý dánsky mix: Interiér v podkroví na brehu kodanského kanála

■ Malý pánsky byt: Jednoizbový byt, ktorý odráža záujmy svojho majiteľa

■ Najmenší byt v Bratislave: Plnohodnotné bývanie pre mladú dvojicu na ploche 16 m2

■ Víkendové útočisko: Domček s výhľadom na jazero

■ Chalúpka na štyroch kolesách: Idylické víkendové bývanie v pôvabnej maringotke Bývanie

■ Nadčasový dizajn: Americké pohovky so sochárskym grifom

■ Riešenie: Bývanie v malom – prakticky i útulne