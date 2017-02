Môj dom 06/2016

Bývanie

Rok sa skladá z množstva dôležitých momentov a udalostí, ktoré sa viažu na naše súkromie, prácu alebo záujmy. Narodenie potomka, výročia, kúpa nového bývania, ukončenie štúdia, absolvovanie kurzu, povýšenie… Každý to skrátka máme inak. Jednou takou top udalosťou je pre milovníkov interiérového dizajnu z celého sveta – architektov, dizajnérov, predajcov, žurnalistov i nadšencov – bezpochyby milánska výstava Salone del Mobile. Jej gro sa odohráva na obrovskom výstavisku na Rho Fierra, kde od ranných hodín doslova prúdia desaťtisícové davy. Mnohí za sebou ťahajú kufríky na kolieskach, a hoci možno zo začiatku nerozumiete, prečo si návštevníci so sebou berú aj batožinu, o niekoľko desiatok minút pochopíte, že prezieravo mysleli na kvantum prospektov, ktoré môžu do nemoty ťahať sa sebou, a nie zvierať v rukách alebo nepohodlne nosiť v taškách. Tohto roku sa v Miláne prezentovalo viac ako 2 400 vystavovateľov, ktorí mali len na výstavisku k dispozícii 207 000 m2 plochy. Mnoho akcií však prebiehalo aj mimo výstaviska. Viaceré značky vyslovene uprednostňujú zaujímavé miesta v (širšom) centre mesta, kde majú možnosť naozaj vyniknúť. Nie je výnimkou, že sa dokážu spojiť aj viaceré veľké mená a vytvoriť čosi naozaj výnimočné. Čaro podujatia spočíva v tom, že si všetky vystavované predmety (až na zopár značiek) môžete naozaj do sýtosti vyskúšať – posadiť sa na sedačku a spraviť si pohodlie, prezrieť útroby kuchynskej linky, a ak ste zdatnejší v jazyku, môžete sa povypytovať na všetko, čo vás zaujíma. Azda najväčším nedostatkom sa nám zdali otváracie hodiny niektorých výstav v meste. Viaceré sa končili už o siedmej večer, a tak sa ani pri naozaj veľkej snahe nedali prejsť všetky. Milánska výstava bola pre mňa, a dovolím si tvrdiť, že aj pre kolegyňu Lucku, ktorá do tohto čísla pripravila obšírny report o najväčších trendoch a novinkách, jedným z pracovných top zážitkov roka a budeme sa k nej určite vracať aj v ďalších číslach. Toto vydanie však tak, ako u nás býva zvykom, ponúka aj pestrú ponuku ďalších tém, inšpirácií a zaujímavých realizácií, v ktorých sa, dúfam, nájdete.

Tak smelo do čítania!

Natália Žáková

P. S. Časopis Môj dom robíme pre vás, našich čitateľov, a preto chceme, aby ste v ňom nachádzali to, čo vás naozaj zaujíma. Ak je teda téma, o ktorej by ste si radi prečítali niečo viac, no v Mojom dome sa ešte neobjavila alebo bola spomenutá len čiastkovo, určite nám dajte vedieť.