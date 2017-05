Môj dom 05/2017

K šťastiu a radosti netreba veľa

Na prelome marca a apríla rozkvitla za oknami našej redakcie (v záhrade rodinného domu, s ktorým naše vydavateľstvo susedí) čerešňa. A nielen taká hocijaká. Pomerne majestátny strom s rozvetvenou korunou nás niekoľko týždňov pomaly pripravoval na to, čo príde. Keď sa postupne začali otvárať kvetné puky, kolegovia z vedľajších redakcií sa v tej našej začali zastavovať akosi častejšie s komentármi: „Už jej veľa nechýba… už to príde.“ Ani my sme si neodpustili neustále hodnotenie jej čoraz krajšieho vzhľadu a naša pozornosť stále odbiehala od monitorov. A potom to prišlo. Korunu doslova zaplavili bohaté biele kvety, na ktoré sa nedalo nedívať a ktoré nám aj ďalším kolegom vyčarúvali úsmevy na tvári. Ranné príchody do práce počas tých niekoľkých dní mali skutočný punc výnimočnosti. Podchvíľou sa vo dverách objavila hlava niektorej kolegyne s natešeným výrazom: „Tá je…“

K šťastiu a radosti často netreba veľa. Neraz postačí naozaj aj drobnosť, ako je rozkvitnutý strom v susedovej záhrade alebo deň strávený kdesi na vzduchu, mimo stien kancelárie či domova, mimo bežných povinností, všednosti. Iným prístupom môže byť preniesť si kus neustále sa meniacej a energiu dodávajúcej prírody do svojho domova a pokojne aj do svojho pracovného prostredia. Rezané kvety, pekne rozvetvená monstera alebo atraktívna výsadba v štýlových nástenných alebo závesných kvetináčoch. Možností je neúrekom.

Príroda je miestom neustálej inšpirácie, nových podnetov a nápadov. Dokáže upokojiť i nabudiť. Jar je jednou z najkrajších častí roka a pre mnohých obdobím, keď sa púšťajú do nových vecí a zmien, často aj v zariaďovaní svojho bývania. A preto sme sa rozhodli priniesť vám tento mesiac okrem iného aj nápady, ako sa pri dotváraní svojho domova inšpirovať práve prírodou. Nielen materiálmi, ale aj motívmi, farebnosťou či vegetáciou ako takou. Tým sa však výpočet tém určite nekončí – začítať sa môžete do zaujímavých návštev nielen z našich končín, ale i zo sveta a nechýba ani množstvo praktických tém, ktoré sme pre vás pripravili spolu so skúsenými odborníkmi.

Tak smelo do čítania.

Natália Žáková

Fotogaléria z časopisu:



Téma čísla

■ Bývanie inšpirované prírodou: Závan prírody pristane každej domácnosti

■ Obývačka: Drevo, zeleň, farba vody a piesku, ale i divoké safari

■ Balkón: Ako si na ňom vytvoriť dokonalú mestskú oázu

■ Kuchyňa: Moderná nostalgia v anglickom štýle

■ Spálňa: Prírodné materiály a textílie pre lepší spánok

■ Kúpeľňa: Praktické doplnky pre kúpeľňové pohodlie ■ Bývanie inšpirované prírodou: Závan prírody pristane každej domácnosti■ Obývačka: Drevo, zeleň, farba vody a piesku, ale i divoké safari■ Balkón: Ako si na ňom vytvoriť dokonalú mestskú oázu■ Kuchyňa: Moderná nostalgia v anglickom štýle■ Spálňa: Prírodné materiály a textílie pre lepší spánok■ Kúpeľňa: Praktické doplnky pre kúpeľňové pohodlie Na návšteve

■ Zelený domov: Idylický dom, ktorý splýva s bujnou austrálskou zeleňou

■ Medzi minulosťou a súčasnosťou: Ako prispôsobiť historické priestory na súčasné bývanie?

■ Otvorený apartmán: Ukážka spojenia jednoduchosti, súčasného umenia a klasiky

■ Príbeh piešťanského mezonetu: Aby bol skvelý, potreboval vyzdvihnúť prednosti a potlačiť negatíva

■ Album spomienok: Ako býva kreatívny manželský pár? Nápadito a pestro

■ Zenový dom u susedov: Na úpätí Jizerských hôr stojí dom, aký by ste nečakali

■ 2x mestské bývanie: Inšpirujte sa dvoma aktuálnymi štýlmi – urbánnym a klubovým Bývanie

■ Nadčasový dizajn: Oddychové kreslo Pastil – pestré a s fantáziou

■ Originál: Vlastnými rukami – zo starých hodín nové

■ Prakticky: Trendy v kúpeľni – obklady a dlažby