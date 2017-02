Môj dom 05/2016

Bývanie

■ ladenie | V odtieňoch lesa

■ ladenie | Farebný pop

■ na návšteve | Vidiecky sen

■ v ich štýle | Veci s dušou

■ trendy | Prebudiť ju k životu

■ nadčasový dizajn | Policový tetris

■ 3 × 3 | Účel nezaprú

■ na návšteve | Sila rozmanitosti

■ v ich štýle | Útulnosť na moderný spôsob

■ design academy | Časť 12: Najlepšie investície, najväčšie rozhodnutia

■ na návšteve | Srdce ukryté v ovále

■ štýl | Štýlovo zaodetá

■ dobrý nákup | Nápaditá kúpeľňa

■ na návšteve | Rekonštrukčný šprint

■ v ich štýle | Rodinná pohoda

■ riešenie | V mene útulného domova

■ domáci pomocníci | Mrazivé kráľovné

■ testujeme | Spoločenské chuťovky

■ culinaria | Odľahčené pôžitky

■ tipy culinaria | Odľahčené pôžitkytipy Záhrada

■ záhradnícke minimum | Rozmanitá vodná záhrada

■ mesiac v záhrade | Máj

■ záhradná technika | Vyberáme kosačku

■ inšpirácia | Poďte von

■ rastlina mesiaca | Roztopašné pivónie

■ májová poradňa

■ podľa podmienok | Snívanie uprostred zelene

■ Škola kvetinového dizajnu Stavba

■ na návšteve | Na druhý pokus

■ krok za krokom | 7 krokov k novým oknám

■ Bývanie (ako) z romantického seriálu

■ rekonštrukcia | Premena panelákového bytu

■ lexikón staviteľa | Pohľady pod podlahu

■ tipy

Fotogaléria z časopisu

Odtučňovacia kúra

Nie, nehovorím o nahradení údenín a koláčikov „rovnako chutným“ tofu a ovocím. Na mysli mám princíp, ktorý by bol riešením na množstvo problémov každého, kto sedí nad čistým pôdorysom a premýšľa nad tým, ako má málo miesta. Kde umiestniť sedenie, ako zariadiť spálňu, no predovšetkým, koľko metrov vstavaných skríň sa mu tam vmestí? Ľudia často hodnotia priestor, či už vlastný, alebo ten cudzí na stránkach časopisov, ako efektívny či praktický, ak je každý kúsok steny, podlahy aj stropu „využitý“. A myslím tým jedno konkrétne využitie – úložné priestory. Samozrejme, že v zdravej miere sú jednou z tých podstatných funkcií bytu, no niekedy mám pocit, že nám to celé prerastá cez hlavu. Príkladom môže byť rozhovor s mladou rodinou v produktívnom veku s dvomi malými deťmi, sťahujúcou sa z priemerného dvojizbového bytu do dvojpodlažného domu. Nezaujíma ich ani tak, ako sa v tom dome budú cítiť, či budú mať dostatok svetla v obývačke v strede dispozície. Prioritou je šatník s plochou detskej izby, siahajúci, ak to bude možné, cez dve podlažia. Nech sa snažím, ako chcem, nedokážem si predstaviť, ako môžu štyria ľudia skutočne využívať také množstvo vecí. Predstava, že sa ocitnem v takomto šatníku ma stiesňuje už takto na diaľku. Síce trochu extrémny prípad, no reálny.

A teraz z iného konca. Vždy som sa tak trochu pousmiala nad situáciou, keď sa jednej našej kolegyni napríklad zapáčilo zopár šálok, no potom ich len s povzdychom odložila naspäť do regálu v obchode s tým, že domov ich vziať nemôže. Keď sa jej pýtam prečo, odpovedá mi: „Máme doma dohodu, že ak niečo nové pribudne, musíme na oplátku niečo staré vyhodiť.“ Prísne a pragmatické, no musím uznať, že je to dômyselná prevencia zahltenia sa vecami, ktoré len stoja odložené v jednej zo skríň na plnú výšku miestnosti. Dala som si preto záväzok. Vždy, keď budem chcieť niečo priniesť domov, spýtam sa samej seba, či to skutočne potrebujem alebo či mi to naozaj urobí takú radosť. A to musím podotknúť, že pre moju „vetešnícko-recyklačnú“ povahu bude zložité plniť takéto predsavzatie. Som však odhodlaná držať sa ho, veď priestory, ktoré so zatajeným dychom obdivujeme a cítime sa v nich najpríjemnejšie, sú vzdušné a otvorené, nie preplnené na prasknutie „vecami“.

Jednou z hlavných tém tohto mesiaca je obývacia izba. Možno v nej alebo v niektorej z návštev nájdete motiváciu a inšpiráciu, ktorá vás presvedčí, že nato, aby sme z interiéru cítili pohodlie alebo domov, netreba množstvo, ale výber toho podstatného. Čím sme sa dostali k starému známemu – menej je viac. Hor sa teda na jarný detox!

Lucia Kušnírová

