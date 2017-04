Môj dom 04/2017

(Ne)posúďte sami…

Žijeme v dobe, keď stále len premýšľame, riešime všetko a všetkých, kontrolujeme a posudzujeme. Ten tam je potetovaný, určite vyšiel z basy, vidíme žobrajúceho bezdomovca pred stanicou či kostolom a hneď si povieme: lenivec, zlodej, darmožráč. Sú tu aj bežné každodenné prípady: nedvíha mi mobil, ktovie, kde zas je, totálne ma ignoruje… Alebo vám chce niekto poradiť či pomôcť a vy v domnení, že vás chce poučovať či komandovať, zareagujete agresiou. Takto myslíme takmer vo všetkom. Či je to niekoho výzor a štýl obliekania, spôsob života, vkus každého človeka alebo spôsob jeho prejavu. Každý, kto nezapadá do obrazu našej „skutočnosti“, je takpovediac odsúdený. Je to ale takto správne? Skutočnosť vie byť úplne iná, ako si vykonštruuje naša hlava. Nevieme, prečo druhí konajú tak, ako konajú, prečo zvolili ten a ten spôsob života. Nechajme každému jeho slobodu a možnosť prejaviť sa svojím spôsobom, pretože každý sme jedinečný. Neposudzujme dopredu, keď o danej veci nemáme žiadne informácie. Všetko sa v správny čas ukáže a vyrieši. A aký recept je na to dobrý? Skúste večne zapnutú kontrolku „myseľ“ vypínať. Nechať veci plynúť tak, ako idú, viac vnímať to, čo sa práve okolo vás deje. Veď jar je konečne tu! Ja som si s jej príchodom urobila v mojom malom byte radosť a naaranžovala som si malé kytičky v pestrých farbách. Účinok bol skvelý, jednak na moju hlavu (konečne som vypla) a zo sviežej zelenej, žltej a ružovej farby som mala hneď veselšiu náladu. Farby majú veľký vplyv na náš organizmus, a preto je dobré čo-to o nich a ich správnom kombinovaní vedieť. V našej hlavnej téme, venovanej práve farbám v interiéri, nájdete veľmi veľa, (aspoň v to verím) krásnych pestrých inšpirácií, tipov a rád, ako bývať s farbami. A ak by ste nám chceli napísať, ako sa vám Môj dom páčil, prípadne nepáčil (aj konštruktívna kritika je predsa niekedy nutná), všetci v redakcii budeme len radi. Prajem vám krásnu jar i Veľkú noc a nezabudnite – aspoň z času na čas „nemozgujte“ 🙂 .

Mirka Maceková



Fotogaléria z časopisu:



Téma čísla

■ Farebné bývanie: Svieži závan farieb oživí každú domácnosť

■ Obývačka: Inšpirujte sa farebnosťou ročných období

■ Spálňa: Pre pokojný spánok voľte farby s rozvahou

■ Detská izba: Veselé doplnky v žiarivých tónoch ocenia všetky deti

■ Pracovňa: Podporte koncentráciu vhodnými odtieňmi

■ Kúpeľňa: Farebná sanita a doplnky z nej vyženú nudu

■ Kuchyňa: Farby nesmú chýbať ani v srdci domácnosti ■ Farebné bývanie: Svieži závan farieb oživí každú domácnosť■ Obývačka: Inšpirujte sa farebnosťou ročných období■ Spálňa: Pre pokojný spánok voľte farby s rozvahou■ Detská izba: Veselé doplnky v žiarivých tónoch ocenia všetky deti■ Pracovňa: Podporte koncentráciu vhodnými odtieňmi■ Kúpeľňa: Farebná sanita a doplnky z nej vyženú nudu■ Kuchyňa: Farby nesmú chýbať ani v srdci domácnosti Na návšteve

■ Loft uhladeného škrečka: Pestrý eklektický interiér vznikol v bývalej priemyselnej budove

■ Byt už navždy: Miesto, kde budete chcieť ostať, a zariadenie, ktoré netreba meniť

■ Bývanie v štýle boho: Čo charakterizuje tento štýl? Odvaha a fantázia

■ Vintage v optimistických farbách: Recept na praktický interiér, ktorému nechýba originalita, a pritom nie je predražený

■ Dve rodiny v jednej záhrade: Ak je váš súrodenec aj vaším susedom, môže to byť veľká výhoda

■ Dobre premyslená investícia: Rodinný dom je investíciou, pri ktorej sa oplatí myslieť do budúcnosti Bývanie

■ Prakticky: Tipy a rady, ako si zorganizovať kuchyňu

■ Riešenie: Denná časť bývania zariadená do útulného celku

■ Nadčasový dizajn: Sošné kreslá – jednoduché, kompaktné a neutrálne