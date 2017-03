Môj dom 03/2017

Veľké jarné upratovanie

Človeku urobí celkom dobre, keď si raz za čas poriadne, z gruntu uprace – keď si usporiada myšlienky, vzťahy alebo priestor okolo seba. Na jar, keď nám dlhšie a slnečnejšie dni dávajú viac energie a optimizmu, je na to presne ten správny čas. Ak sa zbavíte zbytočností, pocítite závan sviežeho vzduchu, navyše budete mať priestor na to, aby ste si urobili radosť niečím novým. Niečomu zas postačí nový náter alebo nájsť nové miesto, aby vás potešil celkom iný dojem.

Aj my sme si v časopise poriadne upratali – našim témam a rubrikám sme dopriali novú fazónu, niektorým sme našli nové miesto, niečo sme pridali a niečo vynechali, aby boli naše stránky prehľadnejšie, praktickejšie, inšpiratívnejšie… Snažili sme sa dobré zachovať a priemerné zlepšiť, tak dúfame, že sa vám bude nový Môj dom páčiť. Tak či onak, napíšte mi na erikak@jaga.sk svoj názor, budem rada. Naša komunikácia totiž nemusí byť len jednostranná. Na stránkach Môjho domu odteraz nájdete viac našich názorov a osobných pohľadov, ale aj viac konkrétnych odpovedí na vaše otázky. Ak teda riešite nejaký problém pri stavbe či rekonštrukcii, so záhradou alebo so zariaďovaním interiéru, napíšte nám, opýtame sa za vás odborníkov.

Pozývame vás na výstavy!

Naše vydavateľstvo, samozrejme, nebude chýbať ani na dvoch najdôležitejších veľtrhoch v oblasti stavebníctva a bývania u nás. Na veľtrhu Nábytok a bývanie 2017, ktorý sa bude konať od 7. do 12. 3. na výstavisku Agrokomplex v Nitre, nás nájdete v hale M3. Na Conecu (od 22. do 25. 3.) v bratislavskej Inchebe budeme mať stánok v hale B2.

Téma čísla

■ Bývanie v severskom štýle: Aké farby, tvary, materiály či doplnky ho vystihujú?

■ Obývačka: Pastelové odtiene aj čaro jednoduchosti

■ Spálňa: Miestnosť, v ktorej sa dobre spí

■ Kuchyňa: Kuchynské doplnky, čo majú štýl

■ Kúpeľňa: Čo nesmie chýbať v pôsobivej kúpeľni?

■ Detská izba: Aj deti chcú mať izbu snov Na návšteve

■ Srdcom severan: Seversky pôsobiaci interiér bytu vznikol v Portugalsku

■ Jemne filozofická rekonštrukcia: Renovácia domu z polovice minulého storočia, plná zaujímavých detailov

■ Šikovný rekonštrukčný nápad – namiesto chodby väčšia obývačka

■ Očistný refresh: Rekonštrukcia bytu v duchu minimalizmu a čistých línií

■ Vymurovaný z dreva: Novostavba rodinného domu postavená zaujímavou technológiou

■ Stodola, ktorá priznáva svoj pôvod: Odvážna premena starej stodoly na moderné bývanie

■ Drevostavba, v ktorej sa nešetrilo na nesprávnych miestach