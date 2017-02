Môj dom 02/2017

Bývanie

■ ladenie | Ako nočná obloha

■ ladenie | Namiešané do pastelova

■ na návšteve | Rozžiarený byt

■ v ich štýle | Hra kontrastov

■ trendy | Ráčte vstúpiť

■ dobrý nákup | Predsieň, v ktorej vládne systém

■ originál | Sklenené teráriá

■ na návšteve | Afroškandinávsky mix

■ v ich štýle | „Nordic“ a kvety

■ nadčasový dizajn | Ľudová stolička

■ dobrý nákup | Prisvieťte si

■ na návšteve | Útulný

■ v ich štýle | Folklór je in

■ na návšteve | Nápady do otvoreného priestoru

■ riešenie | Pneláková kuchyňa

■ prakticky | Umývacia zóna

■ 3 × 3 | Kuchynská výbava

■ testujeme | Odšťavovače

■ domáci pomocníci | Domácnosť pod palcom

■ culinaria | Sladký Valentín

■ Moderné bývanie dotvorené zeleňou

■ mesiac v záhrade | Február

■ rastlina mesiaca | Exotický spoločník

■ zimná poradňa

■ škola kvetinového dizajnu | Privolávanie jari

■ tipy Stavba

■ na návšteve | Ateliér v borovicovom háji

■ inšpirácia | Zimná záhrada ako domáce wellness

■ na návšteve | Tri materiál a dokonalosť detailu

■ Stavba domu – svojpomocne či na kľúč?

■ tipy

Fotogaléria z časopisu

Zmena je život

No áno. Niektorých ľudí pri tejto vete obleje studený pot, keďže im ich zabehnutý stereotyp poskytuje akúsi istotu, pevnú pôdu pod nohami. Má to svoje výhody, byť spokojný a vyrovnaný s tým, čo je a neuvažovať o tom, ako by to mohlo byť inak. Lepšie? Ale – taký vietor vo veciach z času na čas nemusí byť na škodu. Zmene treba dať šancu, nebáť sa jej. Vyskúšať robiť veci inak, netradične, po novom. Lebo potom nezistíte, že vám v konečnom dôsledku môže priniesť do života hoci len malý závan sviežosti. Ale ten bude stáť za to.

Keď som bola tínedžerka a nevedela čo so sebou, prišla som domov zo školy, odhodila tašku a zreorganizovala si za pár hodín svojpomocne celú izbu. Sťahovanie od základov. Vôbec mi neprekážalo, že každá z piatich drevených skríň nábytkovej zostavy bola poriadne ťažká. Podložila som ich karimatkou a ťahala zľava doprava, až kým som nebola spokojná s výsledkom. Ten pocit, ľahnúť si večer do postele na novom mieste, bol na nezaplatenie. Sťahovala som sa takto v rámci izby minimálne s každým ročným obdobím.

Po „izbových“ sťahovaniach nasledovali sťahovania „teritoriálne“. Neboli vždy také rýchle a jednoduché, ale prinášali so sebou toľko nových možností a zmien, že všetky bežné starosti išli popri nich napokon bokom. Pocit čohosi nového pred sebou ma veľmi tešil. A túžba po ňom mi ostala dodnes. Ak sa mi zdá, že sa už pridlho točím v tom istom kolotoči a nič nového sa na obzore nečrtá, keď už nepomôže ani zmena účesu, pomôžem si aspoň malými „trikmi“ v domácnosti. Otočím jedálenský stôl, obrazy na stenách vymením za modranské taniere z blšáka, fotky v rámoch za synove škôlkarské výtvory alebo aspoň kvetom povymieňam kvetináče, keď už nič iné. A opäť mám na chvíľu pokoj v duši.

Skúste to aj vy. Môžete začať celkom nesmelo, v malom a sledovať, čo to s vami urobí. A ešte jeden tip, ako dostať štipku zmeny do vášho domu. Zbavte sa vecí, ktoré vám už neprinášajú radosť a príjemné spomienky. Bez kompromisov. Odíde s nimi nielen „stará energia“, ale vytvorí sa priestor pre nové veci. Presne tak to spravila aj majiteľka pôvabného dámskeho bytu vo Varšave, keď sa doň sťahovala a premýšľala, čo všetko si so sebou pobaliť. Napokon sa s ňou sťahovali len srdcu blízke predmety a výsledkom je útulný, nezaprataný priestor, o čom sa môžete presvedčiť na nasledujúcich stranách.

Veľa dobrých nápadov a odvahy ich realizovať Vám želám.

Katarína Barošová